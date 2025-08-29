Uefa Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Rakipleri Belli

UEFA AVRUPA LİGİ 2025/26 SEZONU KURALARI ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonu lig aşaması kura çekimleri gerçekleştirildi. İkinci torbadan kura çeken Fenerbahçe’nin toplamda 8 rakibi belirlendi. Sarı-lacivertlilerin rakipleri arasında yer alan takımlar şunlar: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart ve Brann (D).

MAÇ TARİHLERİ VE FİKSTÜR SONRADAN DUYURULACAK

Kura çekimlerinde takımların rakipleri netleşirken, maç fikstürü, tarihleri ve başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak. Tüm bu bilgilerin en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL’DA OYNANACAK

2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026’da İstanbul’daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bu tarihi maç, Avrupa futbolunun üst düzey takımları arasında önemli bir mücadeleye sahne olacak.