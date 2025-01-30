UEFA Avrupa Ligi’nde Kader Haftası

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE BUGÜN FUTBOL HEYECANI

UEFA Avrupa Ligi, bugün futbolseverlere unutulmaz bir şov sunacak. Lig aşamasının son haftasında, temsilcilerimizin de bulunduğu toplam 36 takım aynı anda sahaya inecek. Tüm karşılaşmalar saat 23:00’te başlayacak. Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşılaşacakken, Fenerbahçe Danimarka’da Midtjylland ile mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimiz için kritik bir öneme sahip olan bu son hafta maçları, Avrupa’daki yeni rotalarını belirleyecek.

İLK 8 HEDEFİ VE İHTİMALLER

Lig aşamasındaki sekizinci ve son maçlar öncesinde, Türk takımlarının sıralaması ile ilgili pek çok olasılık mevcut. Temsilcilerimizin karşılaşmaları başta olmak üzere, heyecanın doruk noktasına ulaşacağı 18 maç bahisseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Misli üyeleri, bu maçlarda Şampiyon Oranlar ile yüksek kazanç sağlama imkanına sahip. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek, lig etabındaki 3 namağlup takımdan biri oldu. Son maçında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalınca 9. sıraya gerileyen Galatasaray, Ajax karşısında galip gelerek ilk 8 içinde lig etabını tamamlamayı ve direkt son 16’ya geçiş bileti almayı hedefliyor. Ancak Lyon, Tottenham, Anderlecht ve Manchester United’ın kazanması ve Bodo Glimt’in daha fazla gol atması durumunda, Cimbom’un galibiyeti yeterli olmayacak. Beraberlik durumunda da ilk 8’e kalma şansı mevcut ancak bu ihtimal zor. Ajax, son maçında Rigas Skola’ya yenildiği için ilk 8’e kalma fırsatı bulamadı ancak 10 puanla lig etabını daha iyi bir sıralamada tamamlamak ve play-off için avantaj kazanmak için galip gelmek istiyor.

FENERBAHÇE TUR PEŞİNDE

Fenerbahçe ise, lig aşamasında yer alarak play-off turuna geçmek için Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan temsilcimiz, 9 puanla 23. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanırsa üst tura yükselebilecek. Beraberlik durumunda ise diğer maçların sonuçları onların kaderini belirleyecek. Fenerbahçe’nin kaybetmesi de ilk 24’e kalma ihtimali taşıyor. Midtjylland, 10 puanla 19. sırada bulunuyor ve bu nedenle ilk 8 şansı kalmadı. Onlar da kazanmaktan başka çare istemiyor.

BEŞİKTAŞ’IN OYUN PLANI

Lig aşamasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile aynı puana sahip. 9 Avrupa kupası maçında 3 galibiyet ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Athletic Bilbao’yı 4-1 yenerek umutlarını son maça taşımıştı. Beşiktaş, Twente karşısında galip gelirse üst tura yükselebilecek. Beraberlik veya yenilgi durumunda ise, diğer maç sonuçlarına odaklanacaklar. Hollanda temsilcisi Twente’nin ise kazanmak dışında başka seçeneği kalmadı. Onlar Beşiktaş’ı yenerek, şansı belirleyebilirler.

PLAY-OFF TURU ÇEKİLİŞİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu için kuralar, 31 Ocak Cuma günü çekilecek. Bu çekilişle birlikte, Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri de belirlenecek. Üst turda Türk takımları arasında derbi ihtimali de söz konusu. Puan durumu, son hafta sonundaki tabloya göre Galatasaray’ın Beşiktaş ile veya Fenerbahçe ile eşleşme olasılığı bulunuyor.

MİSLİ’DEN TAVSİYELER

Misli editörleri, karşılaşmalara dair bazı öne çıkan istatistikler ve analizler sunuyor. Ajax-Galatasaray maçında, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı tüm maçlarda karşılıklı goller kaydedildiği bilgisi dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin ise Avrupa kupalarındaki 11 maçının 9’unda karşılıklı goller olduğu belirtildi. Beşiktaş’ın maçlarında ise 2.5 gol barajının sıkça aşıldığı görülüyor. Misli, Şampiyon Oranları ile normalin üzerinde kazanç fırsatları sunmaya devam ediyor. Galatasaray’ın kazanım oranı 2.21 yerine 2.47 olarak belirlenirken, Fenerbahçe’nin oranı 1.80 yerine 1.92, Beşiktaş’ın oranı ise 2.77 yerine 3.03 olarak güncelleniyor. *** Oranlar değişiklik gösterebilir.