Uefa Kupası İstanbul’a Getirildi

İKONİK KUPA İSTANBUL’DA SERGİLENİYOR

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin büyük ödülü, turnuvanın sponsorlarından olan Oppo sayesinde İstanbul’a getiriliyor. Futbolseverler, Divan Kuruçeşme’de bulunan dev kupayla bir araya gelme şansını yakalıyor.

2024-2025 SEZONUNDA KAZANAN MÜNHİK’TE BELİRLENECEK

2024-2025 sezonu şampiyonu, Mayıs ayının sonunda Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Arena’da belirlenecek. İstanbul’da sergilenen bu etkileyici kupa, finalde zafer elde eden takımın oyuncularının ellerinde yükselebilir ve böylece tarihi bir an yaşanmış olacak.