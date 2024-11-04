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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. Hafta Programı

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI BAŞLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftası yarın başlayacak ve toplamda 9 maçla futbolseverlerin karşısına çıkacak. Bu sezon 36 takımla oynanan lig formatında Avrupa’nın en prestijli kulüpler düzeyindeki organizasyonu, 4. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Müsabakalar, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

4. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’ndeki 4. hafta maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:
– 20.45 PSV (Hollanda) – Girona (İspanya)
– 20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
– 23.00 Real Madrid (İspanya) – Milan (İtalya)
– 23.00 Liverpool (İngiltere) – Bayer Leverkusen (Almanya)
– 23.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Sturm Graz (Avusturya)
– 23.00 Sporting (Portekiz) – Manchester City (İngiltere)
– 23.00 Lille (Fransa) – Juventus (İtalya)
– 23.00 Celtic (İskoçya) – Leipzig (Almanya)
– 23.00 Bologna (İtalya) – Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba:
– 20.45 Club Brugge (Belçika) – Aston Villa (İngiltere)
– 20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Young Boys (İsviçre)
– 23.00 Bayern Münih (Almanya) – Benfica (Portekiz)
– 23.00 Paris Saint Germain (Fransa) – Atletico Madrid (İspanya)
– 23.00 Inter (İtalya) – Arsenal (İngiltere)
– 23.00 Feyenoord (Hollanda) – Salzburg (Avusturya)
– 23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Barcelona (İspanya)
– 23.00 Sparta Prag (Çekya) – Brest (Fransa)
– 23.00 Stuttgart (Almanya) – Atalanta (İtalya)

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