UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Erken Final Eşleşmeleri

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun zirve organizasyonu olan bu turnuvanın finali, Bayern Münih’in maçlarını oynadığı Münih Futbol Arena’da düzenlenecek.

MAÇ TARİHLERİ BELİRLENDİ

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Finale yükselen iki ekip ise 31 Mayıs 2025’te karşı karşıya gelecek.

EŞLEŞMELER BELİRLENDİ

Devler Ligi’ndeki eşleşmeler şu şekilde oldu:

– Brest – Paris St Germain

– Benfica – Monaco

– Juventus – PSV

– Feyenoord – Milan

– Manchester City – Real Madrid

– Club Brugge – Atalanta

– Sporting – Borussia Dortmund

– Bayern Münih – Celtic