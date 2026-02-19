UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Maçları Gerçekleşti

AVRUPA FUTBOLUNDA PLAY-OFF AŞAMASI GERÇEKLEŞTİ

Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki en prestijli organizasyonunda, son 16 play-off turu çerçevesinde dört karşılaşma gerçekleştirildi. İtalyan futbol temsilcisi Inter, deplasmanda Norveç’in Bodo/Glimt ekibiyle karşılaştı. Ev sahibi takım, Sondre Fet, Jens Hauge ve Kasper Hogh tarafından atılan gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek, rövanş için avantaj elde etti. Konuk ekipten Francesco Pio Esposito ise tek golü atan isim oldu.

PLAY-OFF’TA DENGESİZ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI

Club Brugge ile Atletico Madrid arasındaki mücadelede, taraflar 3-3’lük eşitlikle sahadan ayrıldı. Diğer bir karşılaşmada, Bayer Leverkusen ikinci yarıda bulduğu gollerle Olympiakos’u 2-0 yenmeyi başardı. Bunun yanı sıra, İngiliz temsilcisi Newcastle United, deplasmanda Azerbaycan’ın Karabağ takımını konuk ederek, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

RÖVANŞ MAÇLARI ŞUBAT’TA OYNANACAK

Son 16 play-off turunda yer alan takımların rövanş karşılaşmaları, 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu maçlar, takımlar için bir üst tura geçişte belirleyici olacak.

