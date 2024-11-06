UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Şok Sonuçlar!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI DEVAM EDİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta karşılaşmaları, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Milan, Santiago Bernabéu’da Real Madrid’i 3-1 mağlup etti. Bu sonuç, Madrid temsilcisi için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Öte yandan, Sporting Lizbon da Manchester City’i evinde 4-1 yenerek dikkatleri üzerine çekti. Avrupa’nın üst düzey takımları arasında geçen bu mücadeleler, futbol dünyasında büyük yankı buldu.
ÇEKİŞMELER DEVAM ETTİ
Gecenin diğer önemli mücadelelerinde ise Juventus, Lille ile berabere kalarak 1-1’lik skorla sahadan ayrıldı. Milli futbolcumuza Kenan Yıldız, bu karşılaşmada Juventus formasıyla sahada yer aldı ve 81 dakika boyunca mücadele etti. Ayrıca, Borussia Dortmund, Sturm Graz’ı 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Celtic ise Leipzig karşısında 3-1 galip gelmeyi başardı.
MAÇ SONUÇLARI AÇIKLANDI
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç sonuçları:
– PSV 4-0 Girona
– Slovan Bratislava 1-4 Dinamo Zagreb
– Real Madrid 1-3 Milan
– Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen
– Borussia Dortmund 1-0 Sturm Graz
– Sporting 4-1 Manchester City
– Lille 1-1 Juventus
– Celtic 3-1 Leipzig
– Bologna 0-1 Monaco
Bu çekişmeli karşılaşmalarla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor.