UEFA Ülke Puanı Son Durumu Açıklandı

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE GİDEN HAFTA HEYECANI VE SIRALAMALAR

UEFA Avrupa Ligi’nin grup aşaması tamamlandı ve heyecanlı karşılaşmalar geride kaldı. Tüm maçların bitmesiyle birlikte UEFA, ülke puanı sıralamasını güncelledi. Bu önemli organizasyonda 8. hafta maçları da beklenildiği gibi tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off aşamasına geçmeyi başardı. Ancak Beşiktaş, turnuvaya veda etti. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netleşti.

GALATASARAY İLK KEZ YENİLDİ

Galatasaray, grup aşamasındaki ilk kaybını Ajax karşısında yaşadı. Hollanda temsilcisiyle oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, Galatasaray’ın doğrudan son 16 turuna yükselme fırsatını kaçırmasına yol açtı. Takım, play-off aşamasında mücadele edecek.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KAYBETTİ

Fenerbahçe, sezonun son haftasında Midtjylland ile karşılaştı. İlk olarak geriye düşen sarı-lacivertliler, sonra öne geçse de maçı 2-2’lik eşitlikle tamamladı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde play-off biletini kapmasına yetti.

BJK TURNUVAYA VEDA ETTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Twente ile oynadı. Avrupa seyahatine devam edemeyen siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuç, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesine neden oldu. Alınan sonuçlarla birlikte, Türkiye’nin UEFA ülke puanı 42,500’e yükselirken, sıralama şu şekilde oluştu:

8 – BELÇİKA | 52 BİN 750 PUAN

9 – ÇEKYA | 42 BİN 850 PUAN

10 – TÜRKİYE | 42 BİN 500 PUAN