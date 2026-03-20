UEFA Ve Liverpool’dan Noa Lang İçin Soruşturma

Liverpool’DA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE VEDA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Liverpool deplasmanına çıkarak 4-0’lık mağlubiyetle turnuvadan elendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Victor Osimhen’in yerine oyuna giren Noa Lang, 77. dakikada yaşanan bir olay sonucunda reklam panolarına çarparak sağ elinde ciddi bir yaralanma yaşadı.

YARALANMA BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, Noa Lang’ın durumu hakkında bir açıklama yaparak, “Mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool’da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı.” ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sakatlık olayı üzerine UEFA ve Liverpool gerekli adımları attı. The Athletic’in haberine göre, her iki kurum da olayla ilgili soruşturma başlattı. UEFA sözcüsü, “UEFA, Galatasaray futbolcusu Noa Lang’ın yaşadığı talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi. Olası benzer riskleri belirlemek ve kulüplerden gerekmesi durumunda uygun önlemleri almalarını istemek için önümüzdeki tüm maçlardaki saha kenarı düzenlemeleri ve LED panolar gözden geçirilecek. Noa Lang’in hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diliyoruz.” dedi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Bu arada, İngiltere’de acil olarak ameliyata alınan Hollandalı futbolcunun operasyonunun başarılı geçtiği öğrenildi.

