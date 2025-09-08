Uefa, Yeray Alvarez’e 10 Ay Ceza!

DOPİNG TESTİ SONUCUNDA CEZA ALDI

İspanya LaLiga ekiplerinden Athletic Bilbao’nun stoperi Yeray Alvarez, doping kontrolünde yasaklı maddeye rastlanmasının ardından UEFA tarafından ceza aldı. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, 10 ay men cezasıyla karşı karşıya kaldı. Yeray, Nisan 2026’ya kadar resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.

Yeray’ın pozitif test sonucu, geçtiğimiz yılın mart ayında Manchester United’a karşı oynanan Avrupa Ligi mücadelesi sonrası yapılan testte belirlendi.

Futbolcu, bu sonucu hemen reddetti ve bunun sebebinin saç dökülmesine karşı kullanılan bir ürün olabileceğini belirtti. Yeray, açıklamasında, bu tedavi ürününün aslında eşine ait olduğunu ve kendisinin farkında olmadan bu maddeyi kullandığını ifade etti. Ayrıca, daha önce testis kanserini atlatmış olan Yeray, alopeciayı engellemek amacıyla koruyucu tedavilerine devam ettiğini de belirtti.

UEFA Disiplin Kurulu, futbolcunun kasıtlı bir şekilde yasaklı madde kullanmadığını kabul etse de, ihmal nedeniyle 10 aylık cezanın uygulanmasını onayladı. Bu karar, haziran ayında geçici olarak yürürlüğe girmişti.