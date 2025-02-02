Uganda’da M Virüsü Aşı Kampanyası Başlatıldı

AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLADI

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) aracılığıyla 2 bin doz aşı bağışlandı ve bunların bin kişiye uygulanmaya başlandı. Uganda Sağlık Bakanlığı, Aralık 2024’te gerçekleştirilecek festivaller dolayısıyla M çiçeği virüsü vaka sayısında artış yaşandığını duyurdu.

SALGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Açıklamada, M çiçeği virüsü salgınıyla mücadelenin bir parçası olarak Kampala’da yüksek risk grubundaki bireyler ve sağlık çalışanları için aşılama kampanyasının ilk aşamasının başlatıldığı ifade edildi. Bu kampanyanın, enfeksiyonların yayılmasını azaltmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.