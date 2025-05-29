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Uğur Genç’in cesedi ormanda bulundu

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OLAYIN BAŞLANGICI

Öğretmenler Mahallesi’nde ikamet eden Uğur Genç’ten haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

OTOMOBİLİN BULUNMASI

Ekipler, Eshab-ı Kehf Mağarası’nın yakınındaki ormanlık alanda Uğur Genç’e ait 01 DJ 240 plakalı otomobili tespit etti. Otomobilin önünde yapılan incelemede, Uğur Genç’in cansız bedeni bulundu.

OTOPSİ İŞLEMLERİ

Genç’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.

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