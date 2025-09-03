Uğurcan Çakır’a DOLAR’lı Protesto Yapıldı

TARAFTARLARIN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Trabzonspor camiasında Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin yankıları devam ediyor. Çakır’ın 33+3 milyon euro karşılığındaki transferi, bordo-mavili taraftarların büyük tepkisini çekti. Transfer haberlerinin ortaya çıkmasının ardından birçok taraftar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak hem yönetimi hem de Uğurcan Çakır’ı protesto etti.

DOLAR DOLU ÇUVAL ŞAŞIRTTI

Son olarak bir grup Trabzonsporlu taraftar, gece saatlerinde Riva’daki Milli Takım Tesisleri’ne, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafı yer alan dolar dolu bir çuval bırakmayı tercih etti. Sosyal medya ile duyurulan bu eylemde, “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın.” sözleri kullanıldı.