Spor

Uğurcan Çakır’a DOLAR’lı Protesto Yapıldı

ugurcan-cakir-a-dolar-li-protesto-yapildi

TARAFTARLARIN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Trabzonspor camiasında Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin yankıları devam ediyor. Çakır’ın 33+3 milyon euro karşılığındaki transferi, bordo-mavili taraftarların büyük tepkisini çekti. Transfer haberlerinin ortaya çıkmasının ardından birçok taraftar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak hem yönetimi hem de Uğurcan Çakır’ı protesto etti.

DOLAR DOLU ÇUVAL ŞAŞIRTTI

Son olarak bir grup Trabzonsporlu taraftar, gece saatlerinde Riva’daki Milli Takım Tesisleri’ne, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafı yer alan dolar dolu bir çuval bırakmayı tercih etti. Sosyal medya ile duyurulan bu eylemde, “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın.” sözleri kullanıldı.

ÖNEMLİ

Dünya

Çin’de Askeri Tören Gerçekleşti

Pekin'de, Çin'in yeni silahlarının sergilendiği büyük bir geçit töreni yapıldı. Etkinlikte, Rusya ve Kuzey Kore liderleri de dahil olmak üzere 26 lider yer aldı.
Gündem

Sibirya Mersin Balığı 2 Milyon Lira

Palu'da bir amatör balıkçı, oltasına 15 kilo ağırlığında nadir bir Sibirya Mersin balığı taktı. Bu balığın havyarı ise 2 milyon liraya alıcı buluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.