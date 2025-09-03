Uğurcan Çakır’a Dolar Protestosu Yapıldı

TRENDLERİN YANKILARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor camiasında Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olmasının yankıları sürüyor. Çakır’ın 33+3 milyon euro karşılığında Galatasaray’a geçmesi, bordo-mavili taraftarların sert tepkisini çekti. Transfer iddiaları gündeme geldiği andan itibaren birçok taraftar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir araya gelerek yönetim ile Uğurcan Çakır’a karşı protestolar gerçekleştirdi.

TARAFTAR GRUBU SIRADIŞI BİR EYLEM YAPTI

Son olarak, Trabzonsporlu bir taraftar grubu gece saatlerinde Riva’da Milli Takım Tesisleri’ne, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafı olan dolar dolu bir çuval bıraktı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla, “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın.” ifadeleri kullanıldı.