Uğurcan Çakır’a Dolarla Protesto

TRANSFERİN YANKILARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor camiasında, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olmasının etkileri sürüyor. Çakır’ın 33+3 milyon euro karşılığında Galatasaray’a katılması, bordo-mavili taraftarların ciddi tepkilerine neden oldu. Transfer iddialarının ortaya çıkmasıyla birlikte birçok taraftar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir araya gelerek yönetimi ve Uğurcan Çakır’ı protesto etti.

PROTESTO ARAÇLARI İLGİ ÇEKTİ

Son olarak, Trabzonsporlu bir taraftar grubu, gece saatlerinde Riva’daki Milli Takım Tesisleri’ne Uğurcan Çakır’ın fotoğrafının bulunduğu dolar dolu bir çuval bıraktı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın.” ifadeleri kullanıldı. Bu olay, Çakır’ın transferine olan sert tepkinin bir yansıması olarak dikkat çekti.