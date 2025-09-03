Uğurcan Çakır’a Dolarlı Protesto

TRANSFERİN YANKILARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor camiasında, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a geçişinin yankıları hala sürüyor. Çakır’ın 33+3 milyon euro karşılığında Galatasaray’a transferi, bordo-mavili taraftarları olumsuz etkiledi ve tepkilere yol açtı. Transfer iddialarının gündeme gelmesiyle, pek çok taraftar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak, hem yönetimi hem de Uğurcan Çakır’ı protesto etti.

TARAFTARLARDAN DİKKAT ÇEKİCİ EYLEM

Son olarak, Trabzonsporlu bir taraftar grubu, gece saatlerinde Riva’daki Milli Takım Tesisleri’ne, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafı bulunan dolar dolu bir çuval bırakmayı tercih etti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın” şeklinde ifadeler kullanıldı. Bu dikkat çekici eylem, taraftarların hislerini açığa vurmasına neden oldu.