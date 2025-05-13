Uğurcan Çakır’dan Final Açıklaması

MAÇIN DETAYLARI

Trabzonspor, yarın Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile mücadele edecek. Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak olan maçın hakemi Cihan Aydın olacak. Kritik karşılaşma öncesinde Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

KUPAYI KAZANMA HEDEFİ

Uğurcan Çakır, “Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur. Kupayı kazanmak ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız.” diyerek hedeflerini vurguladı.



Çakır, “Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz.” ifadelerini kullanarak, karşılaşmanın kendileri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Trabzonspor kalecisi, son idmanda kendisini denediğini belirtirken, “İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim.” sözleriyle takımın başarısına olan inancını dile getirdi.

Uğurcan Çakır, Fernando Muslera hakkında ise “Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray’ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim.” şeklinde konuştu.