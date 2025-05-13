Uğurcan Çakır Final Açıklamaları Yaptı

TRABZONSPOR VE GALATASARAY, KUPA FİNALİNDE BULUŞUYOR

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile yarın karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Kritik maç öncesinde Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

HEDEFLERİ KUPA VE AVRUPA

Uğurcan Çakır, “Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur. Kupayı kazanmak ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız.” ifadelerini kullandı.

SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI

Uğurcan, “Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz.” şeklinde yorum yaptı.

KENDİSİNİ DENEDİ

Trabzonspor kalecisi, “Son idmanda kendimi denedim. İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim.” diye belirtti.

MUSLERA VE BAŞARILARI

Fernando Muslera hakkında düşüncelerini aktaran Çakır, “Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray’ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah ben de onun kazandığı başarıları kazanabilirim.” dedi.