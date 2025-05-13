Uğurcan Çakır, Final Açıklaması Yaptı

TRABZONSPOR, GALATASARAY İLE KRİTİK MAÇA ÇIKIYOR

Trabzonspor, yarın Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak. Maç, Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak ve yönetimi hakem Cihan Aydın üstlenecek. Öncesinde, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

KUPAYI KAZANMAK İÇİN HAZIRIZ

Uğurcan Çakır, maç öncesi durumunu değerlendirerek, “Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur. Kupayı kazanmak ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız” dedi.

SEZONUN EN KRİTİK MAÇI OLDUĞUNA İNANIYOR

Uğurcan, “Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Kaleci Uğurcan, son idmanda performansını değerlendirip, “Son idmanda kendimi denedim. İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim” şeklinde konuştu.

MUSLERA HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

Fernando Muslera hakkında konuşan Çakır, “Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray’ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim” dedi.