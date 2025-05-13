Uğurcan Çakır, Final Hakkında Değerlendirme Yaptı

TRABZONSPOR – GALATASARAY MAÇI YARIN

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç, Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak ve hakem Cihan Aydın maçın düdüğünü çalacak. Kritik bu mücadele öncesinde, Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

KUPAYI KAZANMA HEDEFİ

Uğurcan Çakır, “Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur. Kupayı kazanmak ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız.” şeklinde konuştu.

SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI

Uğurcan, “Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz.” diyerek maça verdikleri önemi vurguladı.

Trabzonspor’un kalecisi, “Son idmanda kendimi denedim. İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim.” dedi ve takım için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

MUSLERA HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Fernando Muslera hakkında da konuşan Çakır, “Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray’ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah ben de onun kazandığı başarıları kazanabilirim.” ifadelerini kullandı.