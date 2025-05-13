Uğurcan Çakır: Final İçin Hazırız

MAÇ DETAYLARI

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç, Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Önemli karşılaşma öncesinde Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KUPAYI KAZANMA HEDEFİ

Uğurcan Çakır, yaptığı açıklamada küçük çapta ağrılar yaşadığını belirtip şunları söyledi: “Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur. Kupayı kazanmak ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız.”

SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI

Uğurcan, “Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz.” diyerek maçın önemine vurgu yaptı.

SON İDMANDA KENDİMİ DENEDİM

Kaleci Uğurcan, son idmanda kendisini denediğini belirtti ve “İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim.” ifadelerini kullandı.

MUSLERA’YA ÖVGÜ

Trabzonspor kalecisi, Fernando Muslera hakkında konuşurken, “Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray’ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim.” şeklinde konuştu.