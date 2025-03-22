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Uğurcan Çakır Galatasaray’a Transfer Oluyor

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UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİNDE HEYECANLI GELİŞMELER

Süper Lig’de bu sezon sergilediği performans ile dikkat çeken Uğurcan Çakır’ın transferi ile ilgili heyecan verici gelişmeler meydana geldi. Trabzonspor’un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır’ın ismi, özellikle ara transfer döneminde Galatasaray ile sıkça anılıyor.

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRIYOR

Fernando Muslera’nın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, sarı kırmızılı ekip kaleyi güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Bu bağlamda, gündemdeki önemli isimlerden biri olan Uğurcan Çakır’ın Galatasaray ile görüşmeler yaptığı öne sürülüyor.

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