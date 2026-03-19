Uğurcan Çakır’ın Performansı Galatasaray’ı Kurtaramadı

Galatasaray, ilk maçında elde ettiği 1-0’lık avantajla Londra’daki Liverpool karşısında 4-0’lık yenilgi alarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Takımın milli kalecisi Uğurcan Çakır, kaydedilen performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

UĞURCAN MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 25. dakikasında Dominik Szoboszlai’nin attığı golü engelleyemeyen Uğurcan, sonrasında farkın açılmasını da önlemeyi başardı. 29. dakikada Mohamed Salah’ın aşırtma vuruşunda gole izin vermeyen tecrübeli kaleci, 33. dakikada da Szoboszlai’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu soluna uçarak kornere çeldi.

PENALTI KURTARDI

Liverpool’un 45+4. dakikada Salah ile kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtaran Uğurcan Çakır, 45+6. dakikada da Salah ve Florian Wirtz’in yakın mesafeden şutlarını başarıyla engelledi. Milli kaleci, bu performansıyla ilk yarının sonuna yaklaşırken takımının daha farklı bir skorla geriye düşmesine engel oldu.

İKİNCİ YARI PERFORMANSI

İyi performansını ikinci yarıya taşımayı başaran Uğurcan, 48. dakikada Hugo Ekitike’nin çaprazdan çektiği sert şutunda ve 50. dakikada Salah’ın karşı karşıya vuruşunda kalesini gole kapattı. Ancak 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch ve 62. dakikada Salah’ın gollerine engel olamadı.

MONACO MAÇINDA DA KURTARMIŞTI

Toplamda 11 kurtarış yapan Uğurcan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Monaco karşısındaki müsabakada da bir penaltı kurtarmıştı.