Uğurcan Çakır’ın Performansı İngiliz Kulüpleri Dikkatini Çekti

GALATASARAY’IN PARLAYAN YILDIZI UĞURCAN ÇAKIR

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan Uğurcan Çakır, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılıların, Liverpool ile oynadığı deplasman maçında kalesinde 4 gol görmesine rağmen 10 kurtarış yaparak ve 1 penaltı kurtararak büyük bir başarı sergileyen Çakır’a olan ilgi giderek artıyor.

İNGİLİZ KULÜPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

İddialara göre; İngiliz ekipleri Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa, tecrübeli kaleciyi transfer etmek için Galatasaray yönetimiyle temasa geçecek. Bu üç büyük kulübün, Çakır için en az 30 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

2 PENALTI KURTARDI

29 yaşındaki kaleci, Şampiyonlar Ligi’ndeki etkileyici performansıyla ön plana çıkıyor. Monaco ile oynanan müsabakada Denis Zakaria’nın ve Liverpool maçında Muhammed Salah’ın penaltılarını kurtararak, takımına önemli katkılarda bulundu.

