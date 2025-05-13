Uğurcan Çakır’la Final Değerlendirmesi

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ DUYURULAR

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç, Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak ve hakem Cihan Aydın maçı yönetecek. Maç öncesinde Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, basın toplantısında takımın hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

KUPAYI KAZANMA HEDEFİ

Uğurcan Çakır, açıklamalarında “Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur. Kupayı kazanmak ve Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız” ifadelerini kullandı.

Çakır, kulübü için büyük önem arz eden bu maça değinerek, “Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz” dedi.

SON ANRENMANDAKİ GÜVEN

Trabzonspor kalecisi, son idmanda kendini denediğini belirterek, “İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim” dedi.

FERNANDO MUSLERA’YA YER VERDİ

Fernando Muslera hakkında düşüncelerini paylaşan Uğurcan, “Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray’ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim” açıklamalarında bulundu.