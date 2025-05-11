Ukrayna’dan 30 Günlük Ateşkes Hazırlığı!

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANINDAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Rusya ile Ukrayna arasındaki yüksek gerilim devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha’dan önemli bir açıklama geldi. Sybiha, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya ile 30 günlük ateşkese hazırız” ifadesini kullandı. Bu açıklama ile Ukrayna’nın pazartesi gününden itibaren Rusya ile geçici bir ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurdu.

ATEŞKESİN GÖRÜŞMELERE KATKISI

Sybiha, bu adımın bugün Kiev’de gerçekleştirilen toplantıda, Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve Ukrayna liderleri tarafından koordine edildiğini belirtti. Ayrıca, “Rusya kabul ederse ve etkili bir izleme sağlanırsa, uzun süreli bir ateşkes ve güven artırıcı önlemler barış görüşmelerinin önünü açabilir” diyerek ateşkesin barış sürecine katkıda bulunabileceğini ifade etti. Toplantının ardından katılımcılar, konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile tartışmak için iletişime geçti.

RUSYA’DAN ATEŞKES ÇAĞRISINA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya ve Ukrayna’yı 30 günlük ateşkes ilan etmeye davet etti. Bu çağrıya Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise ateşkesin kabul edilmesi durumunda Batılı ülkelerden Kiev’e gerçekleştirilen silah teslimatlarının durması gerektiğini vurgulayarak yanıt verdi.