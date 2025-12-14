Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nden Türk Gemisine Saldırı İddiası

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Türkiye’ye ait bir sivil gemiye yönelik Rusya tarafından insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiğini iddia etti.

VIVA GEMİSİNE SALDIRI İDDİASI: TÜRK MÜRETTEBAT GÜVENDE

Sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, “VIVA” isimli ve ayçiçeği yağı taşıyan geminin, Ukrayna’nın münhasır ekonomik bölgesinde, hava savunma sistemlerinin etki menzillerinin dışında bulunduğu sırada hedef alındığı kaydedildi. Gemide 11 Türk vatandaşının olduğu ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, geminin Mısır yönünde seyrine devam ettiği, ciddi bir hasar almadığı bildirildi.

AÇIKLAMA: KAPTANLA İLETİŞİM KURULDU

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, geminin kaptanı ile irtibat kurulduğunu ve gerekirse arama-kurtarma ekiplerinin müdahaleye hazır olduğunu açıkladı. Özellikle Rusya’nın uluslararası denizcilik hukuku ihlalinde bulunduğunu ifade etti.