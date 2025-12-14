Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nden Türk Gemisine Saldırı İddiası

ukrayna-deniz-kuvvetleri-nden-turk-gemisine-saldiri-iddiasi

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Türkiye’ye ait bir sivil gemiye yönelik Rusya tarafından insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiğini iddia etti.

VIVA GEMİSİNE SALDIRI İDDİASI: TÜRK MÜRETTEBAT GÜVENDE

Sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, “VIVA” isimli ve ayçiçeği yağı taşıyan geminin, Ukrayna’nın münhasır ekonomik bölgesinde, hava savunma sistemlerinin etki menzillerinin dışında bulunduğu sırada hedef alındığı kaydedildi. Gemide 11 Türk vatandaşının olduğu ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, geminin Mısır yönünde seyrine devam ettiği, ciddi bir hasar almadığı bildirildi.

AÇIKLAMA: KAPTANLA İLETİŞİM KURULDU

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, geminin kaptanı ile irtibat kurulduğunu ve gerekirse arama-kurtarma ekiplerinin müdahaleye hazır olduğunu açıkladı. Özellikle Rusya’nın uluslararası denizcilik hukuku ihlalinde bulunduğunu ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.