Ukrayna, En Yoğun Mayınlı Ülke

ŞOSTKA KENTİ VE PATLAYICILARIN TEHLİKESİ

Ukrayna’nın Rus sınırına 50 kilometreden daha az mesafede yer alan Şostka, işgalin ilk aylarında ablukaya alınmıştı. O zamandan beri, Rus ordusu sürekli olarak bombardıman ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak saldırılar durduğunda bile, görünmez bir tehlike çok daha uzun süre devam ediyor: patlamamış mühimmat. Bugün, Ukrayna, dünyanın en fazla mayınlanmış ülkelerinden biri haline gelmiş durumda. Ülkenin dörtte biri patlayıcılarla kirlenmiş ve bu alan, İngiltere’den daha büyük bir bölgeyi kaplıyor.

GÜNDELİK HAYATTAKİ RİSKLER

Şostka ve bağlı olduğu Sumi bölgesindeki yollar, ormanlar ve tarlalar artık güvenli değil. Patlamamış mayınlar ve mühimmat, köylülerin uzun yıllardır kullandığı yolları kapatıyor ve çocukların oyun oynadığı alanları ölümcül bir tuzağa dönüştürüyor. “Bir süre önce üzerimizden 40 İHA geçti. Artık bu İHA’lar mayın da bırakabiliyor. Hemen patlamasa bile, her an infilak edebilir,” diyor 21 yaşındaki patlayıcı uzmanı Yelyzaveta Kyseliova.

DÜNYANIN EN KAPSAMLI MAYIN TEMİZLİĞİ

Birleşmiş Milletler uzmanı Paul Heslop’a göre, Ukrayna topraklarında 1 milyondan fazla mayın bulunuyor. Rus güçleri geri çekilirken birçok bölge tuzaklarla dolduruldu. Sadece piyade mayınları değil, araçları hedef alan büyük basınç plakalı mayınlar da kullanıldı. Savaş alanlarında patlamamış top mermileri, roketler ve havanlar da yaygın bir şekilde yer almakta. Uzmanlar, daha önce görülmemiş büyüklükte ve karmaşıklıkta bir temizleme operasyonu ile baş başa. Resmi verilere göre, işgalin başlamasından bu yana mayınlar ve patlamamış mühimmat sonucunda yaklaşık bin kişi yaralandı, 359 kişi ise hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında en az 18 çocuk bulunuyor.