Ukrayna, Euro’ya Geçiş Yapacak

UKRAYNA EURO’YA GEÇİŞ HAZIRLIĞINDA

Ukrayna, para birimi Grivna’yı Amerikan doları yerine euroya endekslemeyi planlıyor. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pışnıy, Reuters’a verdiği röportajda, euroya geçiş için teknik çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Pışnıy, “Bu kararın Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi, küresel ticaret zorlukları ve piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkili” dedi. Sürecin karmaşık ve uzun bir hazırlık gerektirdiğini vurgulayan Pışnıy, özellikle AB’nin Ukrayna’nın savunmasına sağladığı desteğin bu kararın arka planında önemli rol oynadığını ifade etti.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Ukrayna, mevcut durumda Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini yürütüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın reform sürecini kararlılıkla sürdürmesi halinde 2030’a kadar birliğe tam üye olabileceğini bildirdi. Bu durum, Ukrayna’nın euroya geçiş planlarının da temelini oluşturuyor.

Diğer yandan, ABD ile Ukrayna arasında 1 Mayıs’ta ‘ekonomik ortaklık’ anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsarken, ABD’nin bugüne kadar sağladığı askeri ve mali destek karşılığında Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişimini mümkün kılıyor. Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Societe Generale’in stratejistlerinden Phoenix Kalen, Ukrayna’nın bu adımla değişen jeopolitik dengelere uyum sağladığını belirtti. Kalen, “Ukrayna’nın kaderi artık Avrupa’ya bağlı. Bu bağlamda euroya geçiş mantıklı ve stratejik bir hamle” yorumunda bulundu. Moldova da benzer bir adım atarak, bu yıl başında Moldova Leyi’nin referans para birimini dolardan euroya çevirmişti.