Ukrayna Euroya Geçiş Yapıyor

Ukrayna, para birimi Grivna’yı Amerikan doları yerine euroya endekslemeyi amaçlıyor. Ukrayna Merkez Bankası’nın Başkanı Andriy Pışnıy, Reuters’a verdiği röportajda, euroya geçişle ilgili teknik çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

EUROYA GEÇİŞİN NEDENLERİ

Pışnıy, bu kararın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik hedefi, küresel ticaret zorlukları ve piyasalardaki dalgalanmalarla yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Sürecin karmaşık ve uzun bir hazırlık gerektirdiğine dikkat çeken Pışnıy, özellikle AB’nin Ukrayna’nın savunmasına sağladığı desteğin bu kararın arka planındaki önemli faktörlerden biri olduğunu ifade ediyor.

ÜYELİK MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

Ukrayna şu anda AB ile tam üyelik müzakerelerine devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şubat 2024’te Ukrayna’nın reform sürecini kararlılıkla sürdürmesi halinde 2030 yılına kadar birlik içinde tam üye olabileceğini söylemişti.

YENİ EKONOMİK ANLAŞMALAR

Aynı dönemde, ABD ile Ukrayna arasında 1 Mayıs’ta ‘ekonomik ortaklık’ anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsarken, ABD’nin bugüne kadarki askeri ve mali desteği karşılığında Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişimini mümkün kılıyor. Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Societe Generale’in stratejistlerinden Phoenix Kalen, Ukrayna’nın bu adımla değişen jeopolitik dengelere uyum sağladığını belirtiyor.

EĞİLİM AVRUPA’YA YÖNELİYOR

Kalen, “Ukrayna’nın kaderi artık Avrupa’ya bağlı. Bu bağlamda euroya geçiş mantıklı ve stratejik bir hamle.” değerlendirmesinde bulunuyor. Benzer bir adımı Moldova da atmıştı ve bu yıl başında Moldova Leyi’nin referans para birimi dolardan euroya çevrilmişti.