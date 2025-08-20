Ukrayna Gündemi: Erdoğan, Putin’le Görüştü

ERDOĞAN’LA PUTİN ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin odak noktası, Ukrayna’daki durumu ele almak oldu. Bu telefon görüşmesi, Rus haber ajansı Interfax tarafından duyuruldu. Liderler ayrıca, bölgesel meseleleri de masaya yatırdı.

ALASKA ZİRVESİ’NDEN SONRA REAKSİYON

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da bir zirve düzenlemişti. Görüşmelerde tekrar Ukrayna konusunun yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvenin ardından bir paylaşımda bulunmuştu. Erdoğan, Alaska zirvesinin olumlu bir şekilde karşılandığını ifade ederek, Türkiye’nin barış süreçlerine her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

UKRAYNA SAVAŞI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMALAR

Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmenin yanı sıra, Ukrayna’daki savaş hakkında çeşitli yeni açıklamalar da geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin temel nedenlerini giderek daha iyi anladığını belirtti. Lavrov, “Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri konusunda, 2022 İstanbul Anlaşması iyi bir örnek” diyerek, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantisinin sağlam olmasından yanayız. Güvenlik konusundaki sorular Rusya olmadan çözülemez” dedi.