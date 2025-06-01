Ukrayna Heyeti, Yarın İstanbul’da Bulunacak

Barış masası bir kez daha İstanbul’da kurulacak. Türkiye, barış amacıyla diplomasinin merkezi olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda esir takası anlaşması çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Putin ile yaptığı görüşmede, gelecek görüşmelerin İstanbul’da olacağını bir kez daha vurguladı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise 2 Haziran’da görüşmeler için heyetin İstanbul’da olacağı bildirildi.

ukrayna’DAN KREMLİN’E YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, İstanbul’daki barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini görevlendirdiğini açıkladı. Zelensky, “Ukrayna heyeti Rusya ile görüşmeler için yarın İstanbul’da olacak” şeklinde konuştu.

rus heyeti yarın sabah istanbul’da olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı bir açıklamada Rus heyetin pazartesi günü İstanbul’da olacağını belirtti. Peskov, Ukrayna konusundaki üst düzey görüşmelerde olumlu sonuç alabilmek için heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirerek, “Rus müzakere heyeti, İstanbul’a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar” ifadesini kullandı.

bakan fidan: istanbul’da görüşmeler taçlandırsın

Son günlerde Ukrayna’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Sayın Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelensky’nin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz” şeklinde düşüncelerini aktardı.