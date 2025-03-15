Gündem

Ukrayna İçin 25 Ülke Zirvesi

ukrayna-icin-25-ulke-zirvesi

İNGİLTERE’NİN GİRİŞİMİYLE ÇEVRİMİÇİ LİDERLER TOPLANTISI YAPILDI

Ukrayna’ya destek amacıyla İngiltere’nin öncülüğünde toplam 25 ülkenin katılımıyla bir Çevrimiçi Liderler Toplantısı gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti.

ERDOĞAN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ’NDEN KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya Milli Savunma Üniversitesi’nden bağlandı. Toplantıya katılan Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan, Ukrayna İçin Çevrimiçi Zirvede Yer Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin düzenlediği çevrimiçi toplantıya katılarak 25 ülke ile birlikte Ukrayna'ya yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Gündem

İlker Aksum’un Cenazeye Katılamama Sebebi

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Cenaze töreninde arkadaşları yanındayken, İlker Aksum katılmadı ve gözyaşları içinde mazeretini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.