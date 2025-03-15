Ukrayna İçin 25 Ülke Zirvesi

İNGİLTERE’NİN GİRİŞİMİYLE ÇEVRİMİÇİ LİDERLER TOPLANTISI YAPILDI

Ukrayna’ya destek amacıyla İngiltere’nin öncülüğünde toplam 25 ülkenin katılımıyla bir Çevrimiçi Liderler Toplantısı gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti.

ERDOĞAN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ’NDEN KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya Milli Savunma Üniversitesi’nden bağlandı. Toplantıya katılan Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.