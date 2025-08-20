Ukrayna İçin Erdoğan, Putin Görüştü

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de gerçekleştirilen Trump-Putin ve Trump-Zelenski görüşmelerinin ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme Rus haber ajansı Interfax tarafından duyuruldu. İki liderin gündeminde Ukrayna yer aldı. Ayrıca bölgesel konular da ele alındı.

ALASKA ZİRVESİNDEN SONRAKİ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da bir araya gelmişti. Yine gündemde Ukrayna vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin hemen ardından bir paylaşımda bulunarak, Alaska zirvesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmiş ve Türkiye’nin barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Lavrov’UN AÇIKLAMALARI

Erdoğan-Putin görüşmesi ile birlikte Ukrayna’daki savaşa dair yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin temel sebeplerini giderek daha iyi anladığını vurguladı. Lavrov, “Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri konusunda, 2022 İstanbul Anlaşması iyi bir örnek,” diyerek, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantisinin sağlam olmasından yanayız. Güvenlik konusundaki sorular Rusya olmadan çözülemez,” şeklinde konuştu.