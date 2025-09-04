Ukrayna, NATO’da Silah Fabrikası Açıyor

DANİMARKA’DA UKRAYNA SİLAH FABRİKASI AÇILIYOR

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lud Poulsen, ülkesinde yeni bir Ukrayna silah fabrikasının kurulacağını ifade etti. Bu gelişme, Kiev ile müttefikleri arasında silahlanma alanında yeni bir işbirliği döneminin başlangıcını gösteriyor. Poulsen, Ukrayna’nın Fire Point isimli şirketinin, Danimarka’nın hava üssüne ev sahipliği yapan Vojens kentinde bir tesis açacağını açıkladı. Bu hava üssü, aynı zamanda F-16 savaş uçakları filosunu da barındırmakta.

FABRİKA, FÜZE YAKITI ÜRETİMİNE ODAKLANACAK

Poulsen, bu girişimi Ukrayna’nın güvenlik mücadelesine bir “yardım eli” olarak nitelendirirken, aynı zamanda bu durumun bir Ukrayna savunma şirketinin faaliyetlerini bir NATO ülkesine taşıdığı ilk örnek olduğunu belirtti. Fire Point, savaş uçağı drone’ları ve seyir füzeleri üretiyor ve bu ürünler arasında 1.150 kg savaş başlığına sahip Flamingo FP-5 füzesi de yer alıyor. Danimarka’daki yeni fabrika, esasen füze yakıtı üretimine odaklanacak ve aralık ayına kadar açılması bekleniyor.

KREMLİN TEHDİDLERİ ARTIRABİLİR

Poulsen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin katıldığı Kuzey ve Baltık ülkeleri liderleri toplantısında bu işbirliği sürecini duyurdu. Kremlin’in bu duruma “sabotaj ve casusluk” ile karşılık verebileceğini dile getiren Poulsen, “tehdidin elbette arttığını” da vurguladı. Ukrayna, Rusya ile devam eden savaş ortamında, artan savunma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Temmuz ayında Kiev, altı ay içinde ekipman ihtiyacının yüzde 50’sini sağlama hedefini içeren yerli silah üretimini artırma planını açıklamıştı.