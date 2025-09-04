Ukrayna, NATO Toprağında Fabrika Açıyor

YENİ UKRAYNA SİLAH FABRİKASI AÇILIYOR

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lud Poulsen, Danimarka’da yeni bir Ukrayna silah fabrikasının açılacağını bildirdi. Bu durum, Kiev ile müttefikleri arasında silahlanma alanında yeni bir işbirliği sürecinin başlangıcını simgeliyor. Poulsen, Ukrayna şirketi Fire Point’in, Danimarka’nın hava üssünün bulunduğu Vojens kentinde bir fabrika açacağını belirtti. Bu üs, aynı zamanda F-16 savaş uçakları filosunu da barındırıyor. Poulsen’in “Ukrayna’nın güvenlik mücadelesine yardım eli” olarak tanımladığı bu gelişme, bir Ukrayna savunma şirketinin faaliyetlerini bir NATO ülkesine taşıdığı ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

FÜZE YAKITI ÜRETİLECEK

Fire Point, savaş uçağı drone’ları ve seyir füzeleri üretiyor, bu ürünler arasında 1.150 kg savaş başlığı taşıyan Flamingo FP-5 füzesi de bulunuyor. Danimarka’daki yeni fabrika, esas olarak füze yakıtı üretimine odaklanacak. Fabrikanın aralık ayında açılması öngörülüyor. Poulsen, işbirliğini, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin katılımıyla düzenlenen Kuzey ve Baltık ülkeleri liderleri toplantısında duyurdu.

KREMLİN TEHDİT İFADE ETTİ

Kremlin’in “sabotaj ve casusluk” ile yanıt verme ihtimalinin olduğunu kabul eden Poulsen, “tehdidin elbette arttığını” da ifade etti. Ukrayna, Rusya ile savaş sürerken gelişen savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere çaba gösteriyor. Temmuz ayında Kiev, altı ay içinde ekipman ihtiyacının yüzde 50’sini karşılamayı hedefleyen yerli silah üretiminde artış sağlama planını açıkladı.