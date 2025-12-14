Ukrayna: Türk Gemisine Rusya İHA Saldırısı İddiası

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Türkiye’ye ait bir sivil geminin Rusya tarafından insansız hava aracıyla hedef alındığı iddialarını gündeme taşıdı.

VIVA GEMİSİNE SALDIRI İDDİASI: TÜRK MÜRETTEBAT GÜVENDE

Yapılan açıklamada, “VIVA” adı verilen ve ayçiçeği yağı taşıyan geminin, Ukrayna’nın münhasır ekonomik bölgesinden geçerken Rusya’nın saldırısına uğradığı belirtildi. Geminin, hava savunma sistemlerinin menzilinde olmayan bir noktada hedef alındığı ifade edildi. Gemide 11 Türk vatandaşının bulunduğunun altı çizilirken, saldırı sonrası herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Ayrıca, geminin Mısır’a güvenli bir şekilde ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.

KAPTANLA GÖRÜŞÜLDÜ

Saldırının ardından gemi kaptanı ile iletişime geçildiği ve gerektiğinde arama-kurtarma ekiplerinin devreye girmeye hazır olduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna, Rusya’yı uluslararası denizcilik hukukuna aykırı hareket etmekle suçladı.