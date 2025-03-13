Gündem

Ukrayna, Türkiye’yi Stratejik Ortak Olarak Görüyor

ukrayna-turkiye-yi-stratejik-ortak-olarak-goruyor

GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, başkent Kiev’de Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi. Bu görüşme sonrasında Zelensky, yapılan toplantıda Rusya ile adil ve kalıcı barış çabalarının yanı sıra ikili ilişkilerin geliştirilmesi, çeşitli insansız hava araçlarının üretiminde işbirliği fırsatları ve Türk şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden inşasına katılımı konularının ele alındığını aktardı.

TÜRKİYE İLE YENİ ANLAŞMALAR

Zelensky, açıklamalarına şöyle devam etti: “Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaları takiben Türk hükümeti ve iş dünyası temsilcileriyle anlamlı bir toplantı gerçekleştirdim. Türk iş dünyasının Ukrayna’da olması önemlidir. Ülkemiz Türkiye’nin başta Bayraktar insansız hava araçlarının tedariki olmak üzere destek ve yardımlarını takdirle karşılamaktadır. Ukrayna, Türkiye’yi hem stratejik hem de güvenlik garantileri açısından bir ortak olarak görmektedir.” Ayrıca, Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamaya hazır olduklarını belirtti.

ÖNEMLİ

Flaş

Hyundai 2024 Modelleri İçin İndirim Kampanyası Başlattı

Hyundai, otomobil pazarında dikkat çekici yeni bir kampanya başlatarak tüketicilere sürpriz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kampanyanın detayları merakla bekleniyor.
Flaş

Hudutsuz Sevda’da Sürpriz Bir Görüşme Yaşanıyor

Hudutsuz Sevda dizisi 56. bölümüyle izleyicileri etkilemeyi sürdürüyor. Diziyle ilgili gelen son gelişmeler ise izleyenleri şaşırttı; krizle ilgili detaylar gündemde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.