Ukrayna, Türkiye’yi Stratejik Ortak Olarak Görüyor

GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, başkent Kiev’de Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi. Bu görüşme sonrasında Zelensky, yapılan toplantıda Rusya ile adil ve kalıcı barış çabalarının yanı sıra ikili ilişkilerin geliştirilmesi, çeşitli insansız hava araçlarının üretiminde işbirliği fırsatları ve Türk şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden inşasına katılımı konularının ele alındığını aktardı.

TÜRKİYE İLE YENİ ANLAŞMALAR

Zelensky, açıklamalarına şöyle devam etti: “Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaları takiben Türk hükümeti ve iş dünyası temsilcileriyle anlamlı bir toplantı gerçekleştirdim. Türk iş dünyasının Ukrayna’da olması önemlidir. Ülkemiz Türkiye’nin başta Bayraktar insansız hava araçlarının tedariki olmak üzere destek ve yardımlarını takdirle karşılamaktadır. Ukrayna, Türkiye’yi hem stratejik hem de güvenlik garantileri açısından bir ortak olarak görmektedir.” Ayrıca, Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamaya hazır olduklarını belirtti.