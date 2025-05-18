Ula’da Hükümlüye Operasyon Düzenlendi

İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI SONUCUNDA FIRARİ HÜKÜMLÜ TESPİT EDİLDİ

Muğla’daki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce İlamat Bürosu’nda “Tasarlayarak öldürme ve tutuklunun kaçması” suçları nedeniyle 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan firari hükümlünün Ula bölgesinde olduğunu belirledi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, şüphelinin saklandığı villaya özel harekat desteği ile operasyon düzenledi. Adreste gerçekleştirilen aramada, kalaşnikof tüfek, çeşitli modellerde beş tabanca, 77 AK-77 fişek, 210 tabanca mermisi, iki balistik yelek, 5 bin 870 Euro, 19 bin 300 dolar ve 71 bin 605 lira nakit para ile bir sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Operasyon sırasında aranan firari hükümlü ile birlikte iki şüpheli de gözaltına alındı.

TUTUKLAMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından üç şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.