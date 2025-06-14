Ulaşımda Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor!

YENİ UYGULAMA İLE ÜCRETSİZ AKTARMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Toplu taşımayı tercih eden vatandaşların moralini yükselten bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yeni düzenleme ile otobüsten metroya ya da metrodan otobüse yapılacak ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Bu değişikliğin 1 Temmuz 2025 itibariyle geçerli olacağı açıklandı. Ücretsiz aktarma sürecinin başlaması, özellikle dar gelirli bireylerin toplu ulaşımda daha konforlu bir deneyim yaşamalarına yardımcı olabilecek etkili bir adım olarak yorumlandı.

AŞAĞI YÖNLÜ ÖDEME ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Yeni uygulama ile metrodan otobüse veya otobüsten metroya geçiş yapan kişiler, ilk aktarma için herhangi bir ücret ödemeyecek. Bu düzenleme, günlük olarak aktarma yaparak işe ve okula gidenlerin daha az maliyetle ulaşım sağlamalarına olanak tanıyacak. Şu anda yürürlükte olan tarifeye göre Ankarakart sahipleri için tam yolcu 12,5 TL, indirimli (öğrenci gibi) yolcu 8 TL ve öğretmenler için 9,5 TL aktarma ücreti alınıyordu.