Ulaşımda Yeni Dönem: 1 TEMMUZ Ücretsiz!

YENİ GELİŞME İLE ÜCRETSİZ AKTARMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Toplu taşımayı tercih eden Ankaralı vatandaşların yüzünü güldüren önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile otobüs ile metro arasında yapılacak ilk aktarmaların ücretsiz olacağı belirtildi. Ücretsiz aktarma fırsatının 1 Temmuz 2025 itibariyle hayata geçirileceği ifade edildi. Aktarma ücretlerinin kaldırılması, özellikle düşük gelir grubundaki vatandaşların toplu taşıma kullanımında daha rahat hareket etmesine olanak sağlıyor.

YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI!

Bu yeni düzenlemeyle, metrodan otobüse ya da otobüsten metroya geçiş yapan yolcular, ilk aktarmalarında herhangi bir ücret ödemeyecek. Bu değişiklik, gün içerisinde aktarma yapmak durumunda kalan çalışanların ve öğrenci yolcuların daha ekonomik bir ulaşım sağlamasını hedefliyor. Mevcut tarifeye göre, Ankarakart sahipleri için normal yolcu ücreti 12,5 TL, indirimli yolcu (öğrenci vb.) 8 TL, öğretmenler ise 9,5 TL aktarma bedeli ödüyordu.