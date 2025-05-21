“Ülke Haftalar İçinde Bölünebilir.”

ABD Dışişleri Bakanı’nın Suriye Üzerine Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, Suriye’nin geçiş hükümetinin ciddi zorluklarla yüzleştiğini ve ülkenin birkaç hafta içerisinde bölünebileceğini ifade etti. Rubio, Amerikan dış yardım ve diplomatik bütçelerindeki kesintileri savunarak, Trump yönetiminin dış politikada yeni bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Trump Yönetimi ve Yeni Fon Oluşturma

Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) yerine dış yardımları yürütecek 2,9 milyar dolarlık “Önce Amerika Fırsat Fonu”nun kurulduğunu duyurdu. Bu fonun, Hindistan ve Ürdün gibi stratejik ortaklarla ilişkileri güçlendirmeyi ve Çin’den kaynaklanan stratejik tehditlere karşı mücadele etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Rubio’nun Suriye ile İlgili Değerlendirmeleri

Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Rubio, ülkenin istikrarsız bir durumda olduğunu vurguladı. Geçiş hükümetinin çöküşünün eşiğinde olduğunu ve Suriye’nin birkaç hafta içerisinde bölünebileceğini tekrar dile getirdi.

Protestocuların Tepkisi

Rubio’nun açıklamaları sırasında, İsrail’e yapılan silah yardımları nedeniyle protestocuların gösteri yaptığı görülüyor. Protestocular, “Soykırımı durdurun” şeklinde sloganlar atarak Rubio’nun konuşmasını kesmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri, protestocuları salondan çıkarmak zorunda kaldı.