Ülker 2025 İlk Çeyrek Finansallarını Açıkladı

ÜLKER BİSKÜVİ YILIN İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bu yılın ilk üç ayında 27 milyar TL ciro elde ettiğini duyurdu. Şirket, aynı dönem içerisinde %20,3 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjı ile başarılı bir sonuç gösterdi.

CEO GÖRÜŞLERİ VE STRATEJİLER

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, ilk çeyrek sonuçlarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Jeopolitik ve ekonomik zorlu koşulların yaşandığı yılın ilk çeyreğini 27 milyar TL ciro ile tamamladık. Türkiye ekonomisine istihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla katkı sağlamaya devam ediyoruz.” Kölükfakı, sürdürülebilirliğin iş yapış şekillerinin merkezinde yer aldığını, yapılan çalışmaların hem ulusal hem de uluslararası platformlarda ödüllerle takdir gördüğünü belirtti.

İNTERAKTİF YENİLİKLER VE DIJİTALLEŞME ADIMLARI

Kölükfakı, inovasyonun sektör için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti ve “Değişen tüketici tercihleri ve dinamik pazar koşullarına uyum sağlamak için çalışıyoruz. Tüketici davranışlarını, trendleri, atıştırmalık tüketimindeki yeni motivasyonları analiz ediyor, iki Ar-Ge merkezimizde yenilikçi ürünler geliştiriyoruz,” dedi. Üretim süreçlerindeki dijitalleşme ile verimliliklerini artırdıklarını, gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliği en üst seviyeye çıkardıklarını ifade etti.

GIDA TALEBİNE YANIT VERME STRATEJİLERİ

Artan gıda talebine cevap verebilmek amacıyla sürdürülebilir tarım ve ham madde tedariki adımları uygulandığını söyleyen Kölükfakı, “ileri veri analitiği, otomasyon sistemleri ve yapay zekâ destekli süreçlerle yanıt veriyoruz,” şeklinde belirtti. Önümüzdeki dönemde de benzer teknolojileri sistemlerine entegre etmeye devam edeceklerini ve operasyonel mükemmellik hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdüreceklerini vurguladı.

PİYASA LİDERLİĞİ VE GELECEK PLANI

Kölükfakı, Türkiye’de sektörlerinin lideri olduklarını ve Suudi Arabistan ile Mısır’da bisküvi pazarında lider konumda bulunmanın yanı sıra Kazakistan ve Orta Asya’daki büyümelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi. “Ülkemize ve paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz,” diyerek konuşmasını tamamladı.