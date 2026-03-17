Ülker Ramazan Bayramı İçin 77 Yeni Ürün Sunuyor

Türkiye’nin önde gelen gıda firmasından Ramazan Bayramı’na özel zengin hediyelik portföy

Türkiye’nin lider gıda markası olan Ülker, yaklaşan Ramazan Bayramı için özel olarak geliştirilmiş, 41 çeşit çikolata ve 36 çeşit şekerleme içeren toplam 77 ürün sunuyor. Markanın Pazarlama Üst Yöneticisi Mustafa Kabakçı, Ar-Ge, pazarlama ve yenilik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu bu ürünleri tüketicilere sunduklarını belirtti.

pazar liderliğini sürdürüyor

Kabakçı, 2025 IPSOS HTP pazar verilerine atıfta bulunarak, hediyelik ve ikramlık çikolata ile şekerleme kategorilerinde hem satış tonajında hem de ciroda lider konumlarını koruduklarını söyledi. Çikolata ve şekerleme pazarının 11,3 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığını ifade eden Kabakçı, “Hediyelik ve ikramlık çikolatadaki yüzde 42,8 ciro payımızla sektördeki liderliğimizden dolayı mutluyuz. Geçen iki yıl boyunca Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde bu kategorideki ciromuzu 2,9 puan artırdık.” diyerek tüketicilere teşekkür etti.

bayram coşkusu her yerde

Ülker, sevdiklerine uzaktan bayram sürprizi yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ürünlerinin e-ticaret kanallarından erişilebilir olacağını açıkladı. Ayrıca, yoğun bir iletişim kampanyası başlatarak bayram coşkusunu kitlesel iletişim mecralarında ve perakende noktalarında tüketicileriyle buluşturacaklarını belirtti.

tazelik ve çeşitlilik ile bayrama tat katacak

Bayram denildiğinde akla gelen klasik Ülker ürünleri arasında bütün fındık ve fındık kremalı “Ece” ile bütün Antep fıstığının sütlü çikolatayla birleştiği Çıtır Kadayıflı Ece yer alıyor. Ayrıca bitter kremalı, bütün fındıklı, beyaz çikolatalı Ece Trio da bayram buluşmalarına renk katacak. Rengarenk mini sütlü çikolata olan Ülker Çikolatin’in de bayram atmosferine neşe katacağı düşünülüyor.

ambalaj ve lezzet dikkat çekiyor

Ülker Napoliten Bayram Keyfi, bayrama özel mesajlarıyla şekerliklerdeki yerini alacak. Bayramda çocukları mutlu etmek için Ülker Kanky Mini Yumurtalar da raflardaki yerini alıyor. Çikolata kategorisinin yanı sıra şekerleme portföyünü genişleten Ülker, Toffe ailesini çilek ve Hindistan cevizi tatları ile zenginleştiriyor. Ayrıca, yeni Bayram Keyfi ürünleri ile çeşitli lezzetleri bir araya getiriyor. Ülker’in limon, elma, mandalina, böğürtlen, karpuz, nar ve vişne aromalı yumuşak Lokumcuk şekerlemesi de bu bayramın en çok tercih edilecek ikramlarından biri olacak.