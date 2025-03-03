Ülker, S&P Global Listesinde Beşinci Kez

ÜLKER’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞARILARI

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda takdir toplayan Türkiye’nin önde gelen gıda şirketi Ülker, S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde (The Sustainability Yearbook) 5’inci kez yer almayı başardı. Dünya genelinde 62 farklı sektörden 7690’ın üzerinde şirketin değerlendirildiği bu süreçte, yalnızca 780 şirket listeye girmeyi başardı. Ülker, çevre, sosyal ve yönetişim performansıyla bu listede yer alan 9 Türk şirketinden biri olurken, gıda ürünleri kategorisinde 26 global şirket arasında tek Türk şirketi olarak öne çıkmaya devam ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, topraktan başlayan ve üreticiler, tedarikçiler ile iş ortakları ve tüketicileri içeren sürdürülebilirlik çalışmalarının sürekli sürdüğünü vurguladı. Buyurgan, “Küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde sürdürülebilirlik iş stratejimizin her zaman temeli olmaya devam ediyor. Ülker’de sürdürülebilirlik odaklı büyümemizi ve operasyonel mükemmellik anlayışımızı, ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiğimiz başarılarla taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda 2025 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık,” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GELECEK HEDEFLERİ

Buyurgan, uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group’un (LSEG) değerlendirmesine göre, Ocak 2024 sonrası 2 Ocak 2025 değerlendirmesinde dünya genelinde incelenen 484 şirket arasında kendi kategorilerinde ikinci kez birinciliğe yükseldiklerini belirtti. Ayrıca, S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde üst üste beşinci kez yer alma mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ülker’in sürdürülebilirlik çalışmalarının ulusal ve uluslararası platformlarda değer gördüğünü düşündüğünü ekleyen Buyurgan, “Karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. 2050 net sıfır şirket olma hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji tedarikini sürdürmek, enerji verimliliğini artırmak, su kullanımını azaltmak ve atık yönetimini daha etkin hale getirmek için önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz,” dedi. Tedarik zincirlerini daha sorumlu ve sürdürülebilir bir hale getirecek çalışmalara da devam ettiklerini belirten Buyurgan, “İsrafsız şirket anlayışımızla hem doğaya hem de insana saygılı üretime ve ülkemize değer üretmeye devam edeceğiz,” dedi.