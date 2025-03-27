Uludağ’da Otel Yangını: Berkin Usta Öldü

OLAYIN YERİ VE NEDENİ

Uludağ Kayak Merkezi 1. Oteller Bölgesi’nde, konaklama belgesi süresi dolan bir otelde, Milli Parklar’daki tahsis sürecinin sona ermesi nedeniyle belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenileyemediği dönemde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor.

KONTROLLÜ DENETİMLER VE KAPATMA

Otel, Kartalkaya’da meydana gelen yangın felaketinin ardından başlatılan denetimlerle kapatıldığı ve şu an boş durumda olduğu bildiriliyor. Ayrıca, otel hakkında mahkeme kararıyla tahliye kararı verildiği öğrenildi. Yangın, ilgili ekipler tarafından kontrol altına alındı.

YANGINDAN ETKİLENENLER

Yangın sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta olduğu belirtildi. Bursa Valiliği, yangın sırasında 12 kişinin ekiplerce tahliye edildiğini açıkladı. Usta’nın sosyal medya hesabından yangın öncesinde Uludağ’dan yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde tatilci olmadığını, içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek üzere birimler tarafından çalışma yapıldığını ifade etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

NTV canlı yayınına katılan yangın risk uzmanları, Kartalkaya’daki benzer durumların bu otelde de görüldüğünü belirterek yangın söndürme sistemlerinin eksik olduğunu vurguladı. Ayrıca, oteldeki yangın merdiveninin gerekli talimatlara uygun olmadığına dikkat çekildi.