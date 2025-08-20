Uludağ’daki Otel Yangını İhmallerle İlgili

RAPORDAKİ İHMALLERİN SÖZ KONUSU OLDUĞU BELİRTİLDİ

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Mart 2025 tarihinde Uludağ’daki Kervansaray Otel’de meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına dair bir rapor hazırladı. Bu raporda, geçmiş ve güncel yangın yönetmeliklerine rağmen uzun yıllardır gerekli önlemlerin alınmadığı ve önemli ihmallerin bulunduğu vurgulandı. TMMOB, 1986 yılında ruhsatlandırılan otelin ‘mevcut bina’ olarak sayılması nedeniyle yeni yangın yönetmeliklerine uymadığına dikkat çekti. Ancak, geçen 23 yıla rağmen ek güvenlik önlemleri alınmadığı ifade edildi.

DİKKAT ÇEKEN UYARILAR YER ALDI

Raporda öne çıkan sorunlar arasında, cephe kaplamalarının yanıcı malzemeden yapılması, iç kaplamalarda ahşap lambri kullanılması, sprinkler sisteminin eksikliği, sadece 2 adet yangın dolabının bulunması ve su deposunun boş olması gibi bulgular yer aldı. Ayrıca, ana merdiven boşluğunun dumanla dolması, acil çıkış yönlendirmelerinin yetersizliği, dedektörlerin yanlış konumlandırılması, odalarda uyandırıcı siren eksikliğine dikkat çekildi. Bu eksikliklerin yangının hızla büyümesine ve can kayıplarına yol açtığı belirtildi.

DENETİMLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

TMMOB, bağımsız ve dikkatli denetimlerin gerekliliğinin altını çizerek, “Yangın güvenliği teknik çözümlerle sınırlı değildir; çalışanların eğitimi ve mevzuatın etkin uygulanması hayati öneme sahiptir.” ifadelerini kullandı. Bu durum, yangın güvenliği alanında alınacak önlemlerin sadece fiziksel yapılarla değil, aynı zamanda insan faktörüyle de ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor.