Uludağ’daki Otel Yangını: Müdür Gözaltında

OTELDE YANGIN ÇIKTI

Oteller Bölgesi’nde bulunan bir otelde sabah saatlerinde nedendir bilinmez bir yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çeşitli kamu kurumlarından 110 kişilik bir ekip sevk edilerek yangın söndürülmeye çalışıldı. 1982 yılında açılan otelin, denetimlerde tespit edilen eksiklikler sebebiyle kapatıldığı ortaya çıktı. Yangın sırasında otelde yalnızca çalışanların olduğu, tatilcilerin bulunmadığı öğrenildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57), oğlu Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24) ve eşi Fikriye Usta hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve olay yeri için bilirkişi oluşturulması talimatı verdi. 5 kişilik bilirkişi ekibi, makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinden oluşacak ve yangının çıkış nedenini araştıracak. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için yapılacak incelemelerin devam ettiğini duyurdu. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde otel müdürü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Otel müdürünün ve Usta ailesinin, tesisin arkasındaki kafeteryada mangal yaptığı ve daha sonra otelden ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Ayrıca, yangının ilk anlarına dair çevredeki bir otelin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Bu kayıtlar, saat 05.22’de kıvılcım şeklinde bir alevin görüldüğünü, 05.23’te ise yangının hızla büyüdüğünü gösteriyor.

Otelin 2 Ocak’ta basit konaklama belgesinin iptali sonrasında Osmangazi Belediyesince iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da 2 Şubat’ta iptal edildi. Ancak otel işletmesi, idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdı, ardından 10 Şubat’ta ruhsat yeniden düzenlendi. Uludağ Alan Başkanlığı’nın da otelin yangın tedbirleri için kontrol talep ettiği, itfaiye tarafından yapılan denetimlerde çeşitli eksikliklerin tespit edildiği ve 27 Ocak’ta buna dair bir rapor düzenlendiği bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan itfaiye raporu ise Osmangazi Belediyesine 7 Şubat’ta gönderildi ve yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

MİLLİ SPORCU BERKİN USTA’YI UNUTMAYACAĞIZ

Berkin Usta, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta’nın etkisiyle, 2.5 yaşından itibaren kayak yapmaya başladı. 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde erkekler Alp disiplini büyük slalomda 21’inci olarak Türkiye adına en iyi dereceleri elde etti. 2021 yılında Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası’nda gümüş madalya kazanan Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden 7 sporcudan biriydi. Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde AA’ya verdiği röportajda, “Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Zorluklarla karşılaşsam da ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Bu sporda bizim de dünyada iyi yerlerde olduğumuzu göstermek istiyorum.” demişti. Berkin Usta’nın sosyal medya üzerinden Uludağ’dan video paylaştığı da görülüyor.