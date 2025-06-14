Uluslararası Uzay İstasyonu Ertelendi

Hindistan, Polonya ve Macaristan’ın uzun bir aranın ardından ilk astronotlarını gönderme niyetinde olduğu kiralık uzay uçuşu, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı endişeleri nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

RUS SEGMENTİNDEKİ GÜVENLİK ENDİŞESİ

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için planlanan Axiom Mission 4’ün, Rus segmentindeki kabin basıncını izlemek amacıyla ertelendiğini duyurdu. Ajans, ISS’te bulunan yedi astronotun güvende olduğunu ve diğer operasyonların bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtti. Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, istasyonun Rus segmentindeki sızıntının onarıldığı aktarıldı. Ancak yeni bir fırlatma tarihi henüz netlik kazanmış değil.

ÖNCEKİ ERTELENMELER

Axiom Space tarafından düzenlenen bu görevde, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden fırlatması bekleniyordu. Ancak daha önceki kötü hava koşulları ve roketle ilgili teknik sorunlar nedeniyle görev ertelenmişti. Bu aksaklıkların ardından, ISS’teki basınç sızıntısı gündeme geldi.

BASINÇ SORUNLARI DEVAM EDİYOR

Rus segmentinde görevli olan üç kozmonot, 2000 yılında fırlatılan yaşlı Zvezda modülünün iç yüzeylerini ve bağlantı tünelini inceleyerek bazı bölgeleri kapattı ve sızıntı oranını ölçtü. NASA, yapılan müdahale sonrasında segmentin artık basıncı koruduğunu duyurdu.

HİNDİSTAN’IN GURURU

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla bu ekipte yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027 yılında planlanan Gaganyaan görevi için seçilen dört astronot adayından biri olarak dikkat çekiyor. Eğer görev gerçekleşirse, Hindistan Astronot Kolordusu’ndan ISS’ye gidecek ilk kişi olacak.

BÜYÜYEN GÜVENLİK RİSKİ

NASA’nın denetim ofisine göre, Rus segmentinde beş yılı aşkın süredir devam eden çatlaklar ve hava sızıntıları “önemli bir güvenlik riski” oluşturuyor. NASA, ISS’i 2030 yılına kadar aktif tutmayı planlıyor. Sonrasında, özel şirketlere ait uzay istasyonlarının bu görevi üstlenmesi hedefleniyor. Axiom Space de bu alandaki öncü şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

ELON MUSK’TAN GÖRÜŞ

Diğer yandan SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, uzay istasyonunun iki yıl içerisinde emekliye ayrılması gerektiğini ifade etti. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, her ne kadar SpaceX bu görevlerden milyarlarca dolar kazansa da istasyonun yörüngeden çıkarılmasının daha doğru olacağını belirtti.