Uluslararası Uzay İstasyonu Ertelendi

UZAY UÇUŞU ERTELENDİ

Hindistan, Polonya ve Macaristan, uzun bir aradan sonra ilk astronotlarını gönderecekleri kiralık uzay uçuşunu, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı sorunları nedeniyle süresiz olarak erteledi.

NASA TESPİT ETMİŞTİ

NASA, Axiom Mission 4 görevinin Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılmasının Rus segmentindeki kabin basıncının izlenmesi amacıyla ertelendiğini açıkladı. Ajans, istasyondaki yedi astronotun güvenli olduğunu ve diğer operasyonların bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtti. Roscosmos, istasyonun Rus tarafındaki sızıntının tamir edildiğini duyurdu. Ancak, yeni bir fırlatma tarihinin henüz belirlenmediği de belirtildi.

GEÇMİŞTE DE ERTELENMİŞTİ

Axiom Space tarafından planlanan görevde, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden fırlatmayı hedefliyordu. Ancak, olumsuz hava koşulları ve roketle ilgili teknik sorunlar nedeniyle görev daha önce ertelenmişti. Bu sorunların ardından, ISS’teki basınç sızıntısı gündeme geldi.

BASINÇ SORUNLARI SÜRÜYOR

Rus segmentinde görevli üç kozmonot, 2000 yılında uzaya fırlatılan eski Zvezda modülünün iç duvarlarını ve bağlantı tünelini inceleyerek bazı bölgeleri kapattı ve sızıntı oranını ölçtü. NASA, yapılan müdahalelerin ardından segmentin artık basıncı koruduğunu açıkladı.

HİNDİSTAN İÇİN TARİHİ BİR AN

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, bu görevde yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027’de planlanan Gaganyaan misyonu için seçilen dört astronot adayından biri. Eğer bu görev gerçekleşirse, Hindistan Astronot Kolordusu’ndan ISS’ye gidecek ilk kişi olacak.

GÜVENLİK RİSKLERİ ARTIYOR

NASA’nın denetim ofisine göre, Rus segmentinde beş yılı aşkın süredir devam eden çatlaklar ve hava sızıntıları “önemli bir güvenlik riski” oluşturuyor. NASA, ISS’nin 2030 yılına kadar faaliyette kalmasını planlıyor ve sonrasında özel şirketlerin bu misyona devam etmesi hedefleniyor. Axiom Space, bu alanda öne çıkan şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor.

ELON MUSK’IN GÖRÜŞLERİ

Bu sırada SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, uzay istasyonunun iki yıl içinde emekliye ayrılması gerektiğini savundu. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, SpaceX’in bu görevlerden kazandığı milyarlara rağmen istasyonun yörüngeden kaldırılmasının doğru olacağını ifade etti.